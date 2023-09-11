Manisa Boks Gala Gecesinin Organizasyonu'nda gönüllü olarak destek veren ekiple özel bir işletmede toplantı gerçekleştirdi. TMANİSA (İGFA) - Şehzadeler Belediyesinin destekleri ile Aslan Spor Kulübünün organize ettiği Manisa Boks Gala Gecesi Kurşunlu Han’da gerçekleşti.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 18 sporcunun katıldığı ve 8 maçın yapıldığı Manisa Boks Gala Gecesini yüzlerce boks spor sevenler tarafından izlendi.

Manisa Boks Gala Gecesi sorumlusu Boks antrenörü Yahya Aslan gala gecesine katılımın yoğun olduğundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Yahya Aslan “Manisa’da bir ilki gerçekleştirdik. Boks sporunu sevdirmek için Manisa Boks Gala Gecesi düzenledik. Türkiye’nin farklı illerinden 18 sporcuyu Manisa’mızda ağırladık. Aynı zamanda farklı illerden çok sayıda vatandaş boks maçını izlemeye geldi. Manisa’mızın tanıtımına katkı sağlamış olduk. Hedefimiz her yıl Manisa Boks Gala Gecesini üzerine katarak gerçekleştirmek istiyoruz. Boks sporuna ve Manisa’mıza katkı sağlamak hedeflerimiz arasındadır” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Manisa Boks Gala Gecesi sorumlusu Boks antrenörü Yahya Aslan organizasyonun arkasında büyük bir ekibin olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yahya Aslan “Manisa Boks Gala Gecesi organizasyonu için gece gündüz demeden büyük bir ekip canla başla çalıştı. Şükürler olsun sıkıntısız bir şekilde etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu gün burada teşekkür amaçlı organizasyonun arka planında destek veren arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Tüm ekip arkadaşlarıma ayrıca bizlere destek sağlayan Şehzadeler Belediyesine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e, maddi ve manevi destek sağlayan diğer kurumlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

