Manisa Boks Gala Gecesinin Organizasyonu'nda gönüllü olarak destek veren ekiple özel bir işletmede toplantı gerçekleştirdi. TMANİSA (İGFA) - Şehzadeler Belediyesinin destekleri ile Aslan Spor Kulübünün  organize  ettiği Manisa Boks Gala Gecesi Kurşunlu Han’da gerçekleşti.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 18 sporcunun katıldığı ve 8 maçın yapıldığı Manisa Boks Gala Gecesini yüzlerce boks spor sevenler tarafından izlendi.

Manisa Boks Gala Gecesi sorumlusu Boks antrenörü Yahya Aslan  gala gecesine katılımın yoğun olduğundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Yahya Aslan “Manisa’da bir ilki gerçekleştirdik. Boks sporunu sevdirmek için  Manisa Boks Gala Gecesi  düzenledik. Türkiye’nin farklı illerinden 18 sporcuyu Manisa’mızda ağırladık. Aynı zamanda farklı illerden çok sayıda  vatandaş  boks maçını izlemeye geldi.  Manisa’mızın tanıtımına katkı sağlamış olduk. Hedefimiz  her yıl Manisa Boks Gala Gecesini  üzerine katarak gerçekleştirmek istiyoruz. Boks sporuna ve Manisa’mıza katkı sağlamak hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Kayseri Kocasinan'ın 'özel' gururu Kayseri Kocasinan'ın 'özel' gururu

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Manisa Boks Gala Gecesi sorumlusu Boks antrenörü Yahya Aslan organizasyonun arkasında büyük bir ekibin olduğunu  ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yahya Aslan “Manisa Boks Gala Gecesi organizasyonu için gece gündüz demeden büyük bir ekip canla başla çalıştı. Şükürler olsun sıkıntısız bir şekilde etkinliğimizi gerçekleştirdik.  Bu gün burada teşekkür  amaçlı organizasyonun arka planında destek veren arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Tüm ekip arkadaşlarıma ayrıca  bizlere destek sağlayan Şehzadeler Belediyesine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e, maddi ve manevi destek sağlayan diğer kurumlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
 