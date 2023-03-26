Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı Tekirdağ'da düzenlenen Bölgesel Lig Müsabakalarının ilk etabını 3'te 3 yaparak lider tamamladı. Müsabakaları takip eden Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, final etabını da kayıpsız atlatıp 2. Lige yükselmek istediklerini söyledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, 2. Lige yükselmek için katıldığı Bölgesel Lig müsabakalarının ilk etabını lider tamamladı. Tekirdağ ilinde gerçekleştirilen organizasyonda Çerkezköy Atatürk Spor Kulübünü 3-0, BESK Spor Kulübünü 3-1 ve Ezine Spor Kulübünü de 3-0 mağlup eden Manisa BBSK, ikinci etaba yükselme hakkı kazandı.

Müsabakaları yerinde takip eden Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Tamamen altyapı oyuncularımızdan kurulu olan takımımızla katıldığımız organizasyonun ilk etabını lider tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi ikinci etapta karşılaşacağımız rakiplerimizi bekliyoruz. İnşallah bu etabı da başarıyla tamamlayıp 2. Lige yükselmek istiyoruz" diye konuştu.