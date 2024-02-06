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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’ta bu sezon oynayacağı son maç için hazırlıklarının Manisa etabını tamamlayarak İspanya’ya gitti. Yeşil-beyazlı takım, 7 Şubat Çarşamba günü Türkiye Saatiyle saat 22.00’de Casademont Zaragoza ile oynayacak. MANİSA (İGFA) - Bu sezon ülkemizi FIBA Europe Cup’ta başarıyla temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza ile deplasmanda karşılaşacak. Hazırlıklarının Manisa etabını Başantrenör Hakan Demir yönetiminde tamamlayan Potanın Tarzanları, maç için İspanya’ya gitti. Pabellon Principe Felipe Salonu’nda oynanacak olan mücadele TSİ saat 22.00’de başlayacak.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “FIBA Europe Cup’ta bu sezon önemli başarılara imza attık. İlk Avrupa maceramızda ön elemeden başladığımız süreçte önemli galibiyetler yaşadık. 2. Turda maceramız son bulsa da büyük tecrübeler kazandık. Hedefimiz her sene yakaladığımız başarının üzerine çıkmak. Bu sezonki Avrupa maceramızı galibiyetle bitirmek istiyoruz” dedi.