Manisa'da yeni asfalt sezonunda hedefini 750 kilometre olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 750 bin ton kırma taş ihalelerini alan yüklenici firma temsilcileriyle sözleşme imzaladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde asfalt sezonu öncesinde asfalt çalışması yapılacak yollarda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bunun akabinde asfalt çalışması için yüklenici firma yetkilileriyle sözleşme imzalandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında düzenlen toplantıda, Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek, 750 bin ton kırma taş alım ihalesinin sözleşmesine imza attı. İmzanın hem Manisa için hem yüklenici firma için hem de Büyükşehir Belediyesi için hayırlı olmasını dileyen Kuruçay, Büyükşehir sorumluluğunda bulunan yol ağlarında konforlu ulaşım hedeflediklerini söyledi.

Asfalt sezonu başlamadan 750 bin ton kırma taş ihalelerinin sözleşmesini yaparak, yeni asfalt sezonundaki minimum hedefi de 750 kilometre olarak belirlemiş olduklarını ifade eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde ilimiz genelinde her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir sathi kaplama ve asfalt çalışması yürüteceğiz. Bununla ilgili hedefimizi ilk etapta 750 kilometre olarak belirledik. Bu bağlamda ilgili firma yetkilileriyle de 750 bin ton kırma taş alım ihalesi sözleşmesini imza altına aldık. Alacağımız kırma taş malzemesini yol yapımının yanı sıra Salihli’de bulunan kilitli parke taş fabrikamızda üretimi yapılan parke ve beton büzlerin üretimi için de kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.