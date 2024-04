Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı. Başkan Zeyrek, “Bayramınız kutlu olsun. Ailenizle sevdiklerinizle çok güzel bir bayram geçirin. Çok mutlu olun. Bayramdan sonra genç, dinamik ve heyecanlı bir şekilde tekrardan elinizi taşın altına koyarak, kendinizden bir şeyler katarak hareket etmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bayram tatili öncesinde Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ Genel Müdürlüğü’nde görevli çalışanlarla bayramlaştı. İlk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet binasında görevli çalışanlarla bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek, herkesin bayramını tek tek kutladı. Başkan Zeyrek, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına geçerek Büyükşehir Belediyesi’nde görevli çalışanlarla buluştu. Personele seslenen Başkan Ferdi Zeyrek’in konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Sizlerle birlikte mesai yapacak olmaktan çok mutluyum ifadeleriyle konuşmasına başlayan Başkan Zeyrek, “Bu birlikteliğimiz 5 yıl boyunca devam edecek. Ben sizinle mesai arkadaşı olmaktan gerçekten çok mutluyum. Öncelikle birbirimize saygı duymamız gerekiyor. Benden yana hiçbir zaman böyle bir şey görmezsiniz, sizden yana da böyle bir sorun yaşamayacağımdan hiçbir şüphem yok. Saygının yanında birbirimizi de sevmemiz çok istediğimiz bir şey. Zor bir şey olabilir ama birbirimizi saymak ve sevmek buranın başarısı ve Manisa’yı bir adım öteye götürmek anlamına geliyor” dedi.

“TEK BAŞINA KARAR VEREN BİR KİŞİ OLMAYACAĞIM” Bayramdan sonra çok yoğun bir temponun başlayacağını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Bayramda çok dinlenelim, çünkü bayramdan sonra çok yoğun bir tempomuz başlayacak. Bayramdan sonra şöyle bir şey isteyeceğim sizden. Bulunduğumuz birimde daha ileriye gidebilmek için veya mevcut sorunlarınız nelerdir bunları tek tek yazmanızı istiyorum. Çünkü ben tek başına karar veren bir kişi olmayacağım. Bu kararı sizlerle paylaşacağım ve en doğruyu bulup bu adımı atmak en büyük hayalim ve isteğim. Burada dolaşan insanlar veya Selendi’nin köyündeki insanlar bizden hizmet bekliyor. Attığınız her imzada veya aldığınız her kararda, çalıştığınız her saniyede 1,5 milyon insanın vebali var. Onların hakkını biz burada temsil ediyoruz. Lütfen çalışırken veya mesai arasındaki bıraktığınız boşluklarda bu vebali düşünün. Bu vebal aklınıza gelsin ve buna göre hareket edin” diye konuştu.

ARTIK ULAŞILABİLİR BİR BAŞKAN OLACAK Protokolü sevmeyen birisi olduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, “Sadece burada temsil makamıyım ve karar vericiyim. Ben sabah geldiğimde beni burada onlarca kişinin karşılamasını istemiyorum. O onlarca kişi sadece mesai saatlerinde görev yerlerinde olsunlar ve aldıkları paranın hakkını sonuna kadar versinler. Artık paylaşımcı bir yapı olacak. Artık ulaşılabilir bir Başkan olacak. Artık şeffaf bir yönetim anlayışı olacak. Bunları sizlerle birlikte sağlayacağız. Kimse benden veya 10’uncu kattaki odaya girmekten çekinmesin. Randevu alıp herkes gelip derdini anlatabilir ve derdini dinleyecek olan bir başkanınınız olacak sizin” dedi.

“ÇOK MUTLU OLACAĞIZ” Yüzlerdeki gülümsemelerin 5 yıl boyunca daim olmasını temenni eden Başkan Zeyrek, “Bunu sağlayabilmek için ben çok çalışacağım, sizlerle birlikte olmak için çok çalışacağım. Sizlerin de böyle olacağınızı biliyorum, tahmin ediyorum ve umut ediyorum. Çok kalabalık bir aileyiz. İlla ki birçok sorunumuz olacak. Birbirini çekemeyenler olacak. Birbirinin hakkında laf söyleyenler olacak. Ama lütfen bunları yaparken şunu düşünün. Selendi’nin köyündeki insan sizden hizmet bekliyor. Oraları tek tek defalarca dolaştım. Oraların umudu bizleriz. Umut olduğunuzu unutmayın. Hepimiz evimizi geçindirmek istiyoruz. Hepimiz rahat bir ortamda çalışmak istiyoruz. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Ama bize bu mutluluğu verenler Demirci’deki kişilerin vergileriyle bu maaşlar ödeniyor. Bunları unutmayalım. Her zaman için birlikte olalım. Bu birlikteliği biz sadece bayramda değil, devam böyle toplantılar yapacağız ve çok eğleneceğiz. Çok mutlu olacağız. Yüzümüzde gülücüklerin asla ve asla dinmemesi temennisiyle bir 5 yılı sizlerle geçirmek istiyorum sizlerle birlikte” şeklinde konuştu.

“SİZLERİ ÇOK SEVİYORUM” Tüm çalışanların Kadir Gecesi’nin mübarek olmasını da dileyen Başkan Zeyrek, “Bayramınız kutlu olsun. Ailenizle sevdiklerinizle çok güzel bir bayram geçirin. Çok mutlu olun. Bayramdan sonra genç, dinamik ve heyecanlı bir şekilde tekrardan elinizi taşın altına koyarak, kendinizden bir şeyler katarak hareket etmenizi istiyorum. Bunu düşüneceğinizi umut ediyorum. Düşünmediğinizi görürsem size bu konuda telkinlerde bulunacağım. Kimse alınmasın. Kimse bu telkinlere gerek kalmadan kendinden bir şeyler koymaya gayret göstersin. Çünkü burada biz Manisa’yız. Manisa’yı temsil ediyoruz. Bize güvenen 1,5 milyon insanı temsil ediyoruz. Bunun bilincinden asla çıkmayın. Sağ olun, var olun, sizleri çok seviyorum” dedi.

AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLADI Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Avukatların gününü de unutmadı. Bayramlaşma sırasında 1. Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam ve Hukuk Müşavirliği’nde görev yapan Avukatlara çiçek takdim eden Başkan Zeyrek, Avukatlar Gününü kutladı.