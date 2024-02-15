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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’ya bağlı Koldere Mahallesi’nde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle evde tedavisi devam eden Nazım Satun’a hasta yatağı desteğinde bulundu. MANİSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasta yatağı için talepte bulunan Nazım Satun’un yardımına koştu. Saruhanlı’ya bağlı Koldere Mahallesi’nde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle evde tedavisi devam eden Nazım Satun’a hasta yatağı desteğinde bulunuldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen Satun’un yakınlarına teslim edilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de selamları ve geçmiş olsun dilekleri iletildi.