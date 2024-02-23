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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Milas Ekiztaş Mahallesinde yaptığı çalışmalarla bölgeye ek içme suyu sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri İl genelinde sürdürdüğü içme suyu çalışmalarına devam ediyor. Özellikle yaz mevsiminde suyun yetersiz kaldığı ve yoğun kullanım nedeniyle de kesintilerin meydana geldiği bölgelerde çalışmalarını sürdüren ekipler bu kapsamda su gözlerinde ve kaynaklarında çalışma yapıyor.

Bugüne kadar il genelinde 1865 km. içme suyu hattı yapan MUSKİ ekipleri son olarak Milas Ekiztaş Mahallesinde ek su hattı ve kaynaklarda bakım onarım çalışması yaptı. Ekipler 3 farklı su kaynağının toplandığı noktada yenileme çalışması yine 3 yeni kaynak toplama noktası yaptı. Çalışmalar kapsamında 600 metre toplama hattı yenileme ve içme suyu hatlarında bakım onarım çalışması yaptı.

Yapılan tüm bu çalışmalar ile birlikte mahalleye günlük 500 ton daha ek su ilave edilirken bölgeye yetebilecek miktarda su sağlanmış oldu.