Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda Başantrenörlük görevine Ozan Bulkaz’ı getirdi. Halil Onultmak Spor Tesisi’nde yapılan törende 2 yıllık mukaveleye imza atan Bulkaz, “İlimizi en iyi şekilde hem Türkiye’de hem Avrupa’da temsil edecek, gurur duyacağımız, heyecan duyacağımız bir takım oluşturmak konusunda da iddialıyız” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü basketbol takımı, Başantrenörlük görevi için Süper Lig’in deneyimli isimlerinden Ozan Bulkaz ile sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Erkan Turbil, Barış Ali Çınar, Eray Durukan, Nabi Başbay, Can Sezici, Mesut Köse ve Alper Ayan da yer aldı. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Bulkaz, hedeflerinin hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da gurur duyulacak bir takım oluşturmak olduğunu söyledi. Bulkaz, kulübün altyapı konusundaki planlarının da kendisini mutlu ettiğini belirtti.

“ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILIN PLANINI YAPIYORUZ”

Manisa BBSK Başkan Yardımcısı Ersin Öztaş, imza töreni sonrasında açıklamalarda bulundu. Öztaş, “Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak temel amacımız; tüm branşlarda 17 ilçemize yayılmış, yönetilebilir ve sürdürülebilir bütçe yöntemleri ile tabana yayılmış spor altyapılarının oluşturulması. Yarışmacı takım hüviyetimizden ayrılmayacağız. Hedefimiz, yetiştiricilik misyonumuza da devam ederek, yetiştirdiğimiz altyapı oyuncularıyla yarışmacı bir belediye takımı olmak. Önümüzdeki 5 yılın planını buna göre yapıyoruz. Yarışmacı takım hüviyetimize uygun olarak Süper Lig’de oynayan Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımımızın başına Başantrenör olarak Ozan Bulkaz’ı getiriyoruz. Önümüzdeki 2 yıl boyunca Ozan Bulkaz hocamızla altyapıyla koordineli bir şekilde ve doğru disiplinlerle hareket ederek hedeflerimizi her zaman üst planda tutarak yarınlara taşıyacağız. Takımımızın başına geçen Ozan Bulkaz hocamıza başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

BULKAZ, “ÇOK MUTLUYUM, ÇOK İDDİALIYIM”

İmza töreni sonrasında konuşan Ozan Bulkaz ise, “Beni bu göreve layık gördüğünüz için öncelikle çok mutluyum, onurluyum. Eğitimini Manisa’da aldığım antrenörlüğün, beden eğitimi öğretmenliğinin sonunda tekrar bu şehre gelip, hizmet etme fırsatını bana verdiğiniz için bir daha teşekkür ediyorum. Bu çok keyif verici, mutluluk verici. Bunun, hem gururunu hem de sorumluluğunu hissediyorum. Yönetimimizin bu vizyonu beni çok etkiledi. Hem sürdürülebilir hem altyapıyla koordineli bir şekilde ilerleyeceğiz. Yönetimimiz il genelinde köylere kadar giderek, yetenek taraması yapacak. Gençlerimizi sporun içine çeken bu projede yer almak çok önemli. Ersin Başkanın da söylediği gibi kesinlikle yarışmacı hüviyetimizden de ayrılmadan ilimizi en iyi şekilde hem Türkiye’de hem Avrupa’da temsil edecek, gurur duyacağımız, heyecan duyacağımız bir takım oluşturmak konusunda da iddialıyız. Çok mutluyum, çok iddialıyım, keyifliyiz. Hepimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ozan Bulkaz kimdir?

2’nci Lig’de başına geçtiği Uşakspor ile 16 yıl çalışan ve 4 sezon Süper Lig’de mücadele eden takımın Başantrenörlüğünü yürüten Ozan Bulkaz, daha sonrasında Tranzonspor, Sakarya BBSK, Konyaspor, Balıkesir BBSK ve Bordo Sportif Basketbol takımlarında görev yaptı.