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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Play Off Çeyrek Final grupları ilk maçında Ayancık Belediyespor ile karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakada yeşil beyazlılar maçı 3-1’lik skorla kaybetti.MANİSA (İGFA) - TVF Kadınlar 2. Ligi temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kütahya’da düzenlenen Play Off Çeyrek Final müsabakalarına mağlubiyetle başladı. Yeşil beyazlılar Kütahya Kapalı Spor Salonunda Ayancık Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile karşılaştı. Kıyasıya geçen müsabakada Büyükşehrin Sultanları birinci seti 25-20 kazanarak harika bir başlangıç yaptı. İkinci seti 25-15 kazanan Ayancık Belediyespor durumu eşitledi.

Müsabakada 3. seti 25-18, 4. seti de 25-15 alan Ayancık Belediyespor karşılaşmadan 3-1’lik skorla ayrıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pekçetin’de maçı takip ederek takımı yalnız bırakmadı. Büyükşehrin Sultanları Play Off Çeyrek Final guruplarının ikinci maçını yarın saat 18:30’da Mehmet Erdem Marmara Akademi ile oynayacak.