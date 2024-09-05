Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Özel Sekiz Eylül Hastanesi ile sağlık sponsorluğu konusunda anlaştı. Sponsorluk kapsamında kulübün tüm branşlarındaki sporcuların sağlık alanındaki ihtiyaçlarının hastanece karşılanacağı belirtildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Özel Sekiz Eylül Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Uncubozköy Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen sponsorluk imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Köseli, Barış Ali Çınar, Erkan Turbil, Eray Durukan, Özel Sekiz Eylül Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hasan Hemmati, Hastane Genel Koordinatörü Yasemin Koyuncu ile Halkla İlişkiler ve Kurumsal Pazarlama Sorumlusu Fatma Çınar katıldı.

Sponsorluk imza töreni öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Köseli açıklamada bulundu.

Köseli, “Sporun her branşında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor ile şehrimizde sağlık sektörünün önde gelen kurumlarından olan Özel Sekiz Eylül Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalıyoruz. Sponsorluk sözleşmeleri, sporun gelişmesi ve ilerlemesi için çok önemli. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne bu konuda Özel Sekiz Eylül Hastanesi olarak destek verilmesi bizim için çok önemliydi. Kulübümüze verilen her destek çok kıymetli. Sağ olsunlar, sağlık sponsorluğunda da Özel Sekiz Eylül Hastanesi bu noktada bizi yalnız bırakmadı. Şehrimizin iki önemli markasının birleşmesi bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. İnşallah yıllarca sürecek bu birliktelik için bugün ilk temeli attığımızı düşünüyorum. Özel Sekiz Eylül Hastanesi yetkililerine ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.