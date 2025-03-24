Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı işlemleri tamamlanan Cider Yolu’nda asfalt öncesi dolgu ve sıkılaştırma çalışmalarına başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Cider Yolu’nu en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunacaklarını belirtti.MANİSA (İGFA) - 18 yıldır çözülemeyen Cider Yolu sorunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kararlı çalışmalarıyla çözüme kavuşuyor. Kent merkezinde Mimar Sinan Bulvarı'na alternatif olacak olan Cider Yolu, Manisa trafiğine can suyu olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde hayata geçirilen projede, altyapı işlemleri Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanırken Fen İşleri Dairesi ekipleri de çalışmalarına başladı. Asfalt öncesi dolgu ve sıkılaştırma işlemleriyle yolun daha dayanıklı hale getirilmesi sağlanacak. Şehit Hasan Kuzu Caddesi’ne kadar olan bölümde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Yol Bakım Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı ve Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, ekiplerin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

“Çalışmaları hızla tamamlıyoruz”

Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Yeni açılacak Cider Yolu’ndayız. Altyapı işlemlerini tamamladıktan sonra asfalt öncesi en kritik aşama olan temel dolgu malzemesi serme ve sıkılaştırma işlemlerine başladık. Bu sürecin ardından asfalt çalışmalarına geçerek, 1. etabı tamamlanan Cider Yolu’nu Şehit Hasan Kuzu Caddesi’ne bağlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla şehir içi trafiğinde büyük bir rahatlama sağlanması bekleniyor.