Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy başkanlığında, MABEM sorumluları ile toplantı gerçekleştirildi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı değerlendirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy başkanlığında düzenlenen toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM Müdürü Serap Gücüyen ve MABEM sorumluları katıldı.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesi yapılan toplantıda, MABEM sorumlularına hitap eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy,”Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi önemsiyoruz. Bu anlamda gençlerimizin eğitimine büyük katkı sağlayan MABEM’ler kurumumuz için büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin başarılarında büyük katkı sağlayan sizin nezdinizde tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Toplantı daha sonra karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti.