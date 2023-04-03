Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde, evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Öz ailesine eşya desteği sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde belediyecilik hizmetlerini ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zor ve sıkıntılı günlerinde de sosyal belediyecilik yüzüyle yanlarında oluyor.

Bu kapsamda Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde evleri yanan Öz ailesine 2 adet çekyat, 1 adet fırın, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet halı, 1 adet televizyon ve 1 adet buzdolabından oluşan eşya desteği sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Öz ailesine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, ev eşyalarını teslim etti. Sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini paylaşan Süleyman Ali Öz, Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle mutluluk yaşadığını ve hüzünlerinin azaldığını ifade ederek, “Allah razı olsun. Zor günümüzde bize destek oldu Cengiz Başkanımız. Sayın Başkanımıza bizim de selamımızı iletin” dedi.