Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, iş kazalarının önüne geçmek ve personelin güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla yapmış olduğu denetimlerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, personellerin güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak ve iş kazalarının önüne geçmek için saha denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı ve İşveren vekili Erhan İnce, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir, İş Güvenliği Uzmanları ile birlikte Salihli ilçesinde bulunan hizmet birimlerini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Parke Taşı ve Beton Boru Fabrikası’ndaki ziyarete Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş katılım sağlarken, personellerin çalışma alanlarında güvenli çalışmanın önemi ve kişisel koruyucu donanımların etkin kullanımı ile sahadaki denetimi konularında bilgilendirme yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği ekipleri daha sonra Sebze ve Meyve Hali, Salihli İtfaiye Amirliği ve Salihli Karaağaç Mezarlığı ve Salihli İlçe Şefliğinde incelemelerde bulunuldu. Yapılan denetim alanlarında personellerin taleplerini dinleyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı ve İşveren vekili Erhan İnce, Salihli Koordinasyon Şube Müdürü Mustafa Gün ile birlikte görev alanlarında alınabilecek iş güvenliğine yönelik önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.