Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Can Dostum ve Can Yoldaşım projeleri kapsamında, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan can dostlarının sahiplendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu Can Dostum ve Can Yoldaşım isimli projeleri vatandaşlardan tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla başlattığı ‘Can Dostum’ ve ‘Can Yoldaşım’ projeleri ile çok sayıda patili dostumuzun yeni yuvasına kavuşmasını sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan Toka isimli Alman Kurdu cinsi köpek Manisalı çiftçi Hasan Aras tarafından sahiplenildi. Alan koruma eğitimi alan Toka, eğitimlerini tamamlamasının ardından yeni yuvası olan çiftçi Hasan Aras’ın evinde ona yoldaş olmaya devam edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan can dostlarını sahiplendirme çalışmaları tüm hızıyla devam edecek.