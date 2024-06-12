Manisa’nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu bölgede yaşayan vatandaşların maddi zarara uğramasına yol açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile birlikte afetten etkilenen vatandaşları ziyaret ederek, taleplerini dinlendi. MANİSA (İGFA) - Manisa’nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağış ve dolu, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Üzüm bağlarında ve ova yollarında maddi zarara neden olan afetin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Serdinç Bulut ve Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, afetten etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Öküzcüoğlu ve Büyükşehir ekipleri, yaşanan afetten zarar gören üzüm bağları ile ova yollarında incelemelerde bulundu.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİLER

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından Killik Mahallesi’nde, vatandaşlarla bir araya geldi. Öküzcüoğlu ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi’nin vatandaşların yanında olduğunu ve yaraların sarılması için gereken çalışmaların başlatılacağının bilgisini verdi.