Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında eğitim, kültür, sanat ve araştırma – geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.MANİSA(İGFA) - Manisalıların ve çalışanlarının, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına çeşitli projeler hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve akademik gelişime verdiği önemin bir göstergesi olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) ile önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde gerçekleştiren ve birçok konuda iş birliğine gidilmesi için imzaların atıldığı protokol törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Başkan Danışmanı Hale Kuzucu, MCBÜSEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Yoldaş ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Hüsem Korkmaz katıldı.

“MANİSA’YA NELER KATABİLİRİZ BUNLARI KONUŞTUK”

Genel Sekreter Burak Deste, protokol ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin deneyimi ile Celal Bayar Üniversitesi’nin bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek kente katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Deste, “Eğitim, öğretim, kültür ve sanat alanlarında ne gibi projeler geliştirebiliriz, öğretim elemanları ile belediye çalışanlarının tecrübelerini nasıl her iki kuruma da kazandırabiliriz, bunları nasıl Manisa’ya değer olarak dönüştürebiliriz, bunları ele aldık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime ve akademik iş birliklerine her zaman önem veriyoruz. Bu protokolün Manisa’mıza, belediyemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTEMİZİN ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞMESİ BİZİ MUTLU EDİYOR”

MCBÜSEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Yoldaş da Deste’ye teşekkür ederek, üniversitenin şehirle buluşmasını sağlamak hedefiyle hareket ettiklerini vurguladı. Yoldaş, “Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, üniversitemizin tüm eğitmen ve akademisyenlerini şehirle buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. Katkıları ve destekleri için Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Taraflar, elde edilen bilimsel ve akademik çıktıları paylaşarak kamu yararına sunmak için de çalışma yürütecek ve bu doğrultuda, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak adına ortak projeler geliştirecek. Ortak çalışmalar sonucunda, bilimsel araştırmaları somut uygulamalara dönüştürerek toplumun her kesimine fayda sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.