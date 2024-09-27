Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Atatürk Gençlik Merkezi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezleri’nde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Atatürk Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar ile Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen’den yapılan faaliyetler ve modernize edilmesi planlanan binanın fiziki durumu hakkında bilgiler aldı. İncelemeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu da eşlik etti. Bilgisayar kurslarından el sanatları kurslarına, müzik eğitimlerinden seramik çalışmalarına kadar birçok eğitimin verildiği Atatürk Gençlik Merkezi, yapılacak yenileme çalışmalarının ardından sanat atölyeleri, kişisel gelişim seminerleri ve yaratıcı eğitim programları gibi yeni projelere de ev sahipliği yapacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in eğitim, kültür ve sanata bakışının kentin gelecek nesillerine yeni bakış açıları kazandıracağını ve dünyayı yeniden yorumlama fırsatı sunacağını ifade eden Aydın, “Başkanımızın şehrimize olan bağlılığı ve sevgisinden ilham alarak, gençlerimizin becerilerini geliştirebileceği, yaratıcılıklarını arttırabilecekleri, sanatla iç içe yeni ortamlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Atatürk Gençlik Merkezi’nin ardından Mesir, Laleli ile 75. Yıl Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerini de ziyaret etti. Eğitim-öğretim faaliyetleri ve etkinlikler hakkında bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, minik öğrencilerle de sohbet etti.