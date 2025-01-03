Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Boğaziçi Üniversitesi ve Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) iş birliğinde düzenlenen 12. Ulusal Katı Atık Yönetimi (UKAY'2024) Kongresi’ne katıldı. Kongrede, kamu ve özel sektör temsilcileri, uzman akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek atık yönetimi alanında teknik ve mesleki tecrübelerini paylaştı. Etkinlik kapsamında; yerel yönetimlerde sürdürülebilir atık yönetimi, atık karakterizasyonu ve yönetimi, atık azaltımı ve değerlendirilmesi, bertaraf yöntemleri gibi hayati öneme sahip konular detaylı bir şekilde ele alındı. Kongrenin ardından düzenlenen teknik gezi programıyla, katılımcılar Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin entegre katı atık yönetim tesisini ziyaret ederek, tesisin çalışma prensiplerini gözlemleme fırsatı buldu.

“Kaynakta Ayrı Toplama ve Geri Dönüşüm Bilincini Artıracağız”

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, kongre ve teknik gezinin ardından yaptığı açıklamada, atık yönetimi süreçlerini daha ileriye taşımak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Hocalar, “Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda Manisa’da faaliyet gösteren entegre atık yönetim tesisimizi sürekli geliştireceğiz. Temel hedefimiz, bireylerde kaynakta ayrı toplama ve geri dönüşüm bilinci oluşturmak. Bu doğrultuda düzenlediğimiz eğitimleri artıracak, farkındalık ve teknik altyapı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.