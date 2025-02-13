Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Manisa Barosu’na ziyarette bulundu. Deste ve Kılıç, Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.MANİSA (İGFA) - Manisa Barosu’nda geçtiğimiz Ekim ayında yapılan seçimlerin ardından Başkanlığa, Sevgi Başak Yeşil Malay seçilmişti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. İş yoğunluğu dolayısıyla gecikmiş bir ziyaret olduğunu belirten Burak Deste, yapılan seçimlerin ardından kadın bir başkanın göreve gelmesinden dolayı ayrı bir mutluluk duyduğunu söyledi. Seçimlerin Manisa ve baro için hayırlı olması temennisinde bulunan Genel Sekreter Burak Deste, Baro Başkanı Malay’a görevinde başarılar diledi. İş birlikleri ve ortak çalışmalar üzerine de fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette konular üzerinde değerlendirmede bulunuldu.



Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay da yapılan ziyaretten memnuniyetini ifade ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını takip ettiklerini belirterek yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.