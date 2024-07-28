Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezinin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla, çalışanlarına Etkili İletişim Eğitimi düzenledi. Çağrı merkezi personeline doğru iletişim konusunda bilgiler verilen eğitim iki gün sürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa'da hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, personel eğitimlerine Çağrı Merkezi ile devam etti.

Manisalılar ile Büyükşehir Belediyesi arasında köprü görevi gören operatörlere Etkili İletişim Eğitimi verildi. İki gün süren eğitimlere Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serra Haznacı Yüksel de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında düzenlenen eğitimde uzmanlar tarafından çalışanlara; uygun konuşma metinlerinin hazırlanması, etkin dinleme ve empati yapma becerilerinin geliştirilmesi, proaktif olma, hızlı, etkin iletişim kurma ve sürdürme becerilerini geliştirilmesi konuları anlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne 444 99 45 numaralı hattan ulaşılabiliyor.