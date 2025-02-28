Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen toplantıda, Manis Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik, sera gazı envanteri çıkarılması ve karbon ayak izinin hesaplanması süreçlerine dair eğitimlerin planlanması ele alındı.

Belediye hizmet binasında yapılan toplantıya, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Çağlar Hocalar, İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Yönetimi Şube Müdürü Hilal Kutluyer, Ziraat Mühendisi Dr. Eren Tozak ve Çevre Mühendisi Bükre Koç katıldı. Kurumsal Sürdürülebilirlik kapsamında sera gazı envanterinin çıkarılması ve karbon ayak izinin hazırlanması ile ilgili açılış toplantında Bilgisim Bilişim Sistemleri San. Tic. A.Ş CEO’su Muhammed Şerif Yılmaz, Bilgisim A.Ş. Satış Sorumlusu Kerem Şahin, Çevre Mühendisi Betül Özbay ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, uluslararası standartlara uygun olarak, sera gazı envanteri çıkarılması ve karbon ayak izinin hesaplanması süreçlerine dair verilecek eğitimler planlandı. Toplantıda, 30 çalışanın TS EN ISO 14064-1 standardına uygun eğitim alması kararlaştırıldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sera gazı emisyonlarına dair detaylı bir rapor hazırlanması ve bu rapor doğrultusunda emisyonları azaltmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu politikaları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor. Verilmesi planlanan eğitimler de belediyenin çevreye duyarlı çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedefleyen önemli adımlar arasında yer alıyor.