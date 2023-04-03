Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 Nisan Kadınlara Yerelde Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi’nin yıldönümü olması dolayısıyla Manisa genelinde görev yapan kadın muhtarları ve kadın meclis üyelerini ziyaret ederek hediyeler vererek, günlerini kutladı.MANİSA (İGFA) - 3 Nisan Kadınlara Yerelde Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi yıldönümü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde görev yapan kadın meclis üyelerini ve kadın muhtarları ziyaret ederek hediyeler takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuşçuoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte yapılan ziyaretlerde kadın meclis üyeleri ve kadın muhtarların talepleri dinlendi, çalışmaları hakkında bilgiler alındı, istekleri not edildi.

Kadın muhtarlara yapılan ziyaretlerde, kadınların yerelde seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıldönümünü kutlayarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamları iletildi, göndermiş olduğu hediyeler kadın muhtar ve meclis üyelerine takdim edildi.

Yapılan ziyaretlerde Akhisar, Demirci, Sarıgöl, Gölmarmara, Salihli, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerindeki kadın muhtarlar ve meclis üyeleri ziyaret edilerek günleri kutlandı.