Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıya verdiği önem, il genelinde yürütülen titiz çalışmalarla kendini gösteriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı hizmetlerini eksiksiz bir şekilde yurttaşlara ulaştırmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Kırkağaç ve Soma ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kırkağaç ve Soma ilçelerindeki ziyaretler sırasında ilk olarak MASKİ şeflikleriyle görüşen Doç. Dr. Özgür Avşar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile bir araya gelen Avşar, belediyelerle yapılan iş birliğinin ilçelerdeki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesindeki önemine dikkat çekti.

İlçelerde tamamlanan projeler ve devam eden yatırımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Doç. Dr. Özgür Avşar, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 17 ilçede aynı özenle çalıştığını belirterek, “Manisa’nın altyapı adına hiçbir sorun yaşamaması için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Altyapı sistemlerinin eksiksiz ve sorunsuz işlemesi, tüm ilçelerimizdeki çalışmalarımızın temel amacını oluşturuyor. Daha önce de ziyaret ettiğimiz Kırkağaç ve Soma’da yatırımlarımızı yakından takip ediyoruz. Belediye başkanlarımızla bir araya gelerek ihtiyaçları belirledik ve notlarımızı aldık. MASKİ olarak her iki ilçemizin altyapı sorunlarını çözmek adına yeni projeler geliştiriyor ve hızlı bir şekilde uygulamaya koyuyoruz” dedi.