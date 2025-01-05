Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimine olduğu kadar kültürel ve sanatsal gelişimine de önem veriyor. MANİSA(İGFA) - Bu kapsamda il genelindeki Manisa Çocuk Kültür ve Sanat Merkezileri ile 4-12 yaş aralığındaki çocuklara bilişsel, sanatsal ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri birçok kurs olanağı sunuluyor. Kayıtları 6 Ocak Pazartesi (yarın) başlayacak kurslar, yeteneklerini keşfetmek ve yeni beceriler kazanmak isteyen minikleri bekliyor.

Manisa Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde düzenlenen kurslar, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve keyifli vakit geçirmeleri için tasarlandı. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek eğitimlerde bale, ritmik jimnastik, halk oyunları gibi fiziksel becerileri geliştiren aktivitelerden keman, gitar ve resim gibi sanatsal çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Ayrıca, Türkçe, İngilizce, matematik, mental aritmetik ve hızlı okuma gibi akademik destek sağlayan derslerin yanı sıra akıl ve zeka oyunları, drama, satranç ve hafıza geliştirme kurslarıyla çocukların bilişsel yeteneklerinin güçlendirilmesi de hedefleniyor.

YETENEKLERİNİ KEŞFET, ÖĞREN VE EĞLEN

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kurslarla yalnızca akademik eğitimi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda çocukların kültürel ve sanatsal yönlerini güçlendirmeyi, fiziksel becerilerini geliştirmeyi ve sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu zengin eğitim olanaklarından yararlanmak isteyen aileler, 6 Ocak’tan (yarın) itibaren kayıt yaptırarak çocuklarının kaliteli eğitim ve çok yönlü gelişim fırsatlarından faydalanmasını sağlayabilir.