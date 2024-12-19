Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çölyak ve Fenilketonüri hastalarına özel gıda desteğine başladı. Glutensiz ve düşük proteinli gıda paketleri, başvurular onaylandıktan sonra ihtiyaç sahiplerine iki ayda bir düzenli olarak ulaştırılacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Çölyak hastaları için glutensiz, Fenilketonüri hastaları için ise düşük proteinli gıda paketleri dağıtılmaya başlandı.

Vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesindeki sosyal yardım modülünden başvuru yaparak bu destekten faydalanabiliyor. Başvuru sırasında “düşük proteinli” veya “glutensiz gıda paketi” seçeneğini işaretleyen vatandaşlara ekipler tarafından bilgi veriliyor ve paketler teslim ediliyor.

İhtiyaç sahipleri, iki ayda bir düzenli olarak bu desteği alabilecek. Üstelik sadece bir kez başvuru yapmaları yeterli olacak.