Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlediği eğitimlere bir yenisini daha ekledi.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle “Resmi Yazışma Kuralları” eğitimi düzenledi.

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı EBYS ve Arşiv Şube Müdür Vekili Gülin Karan Özkaya tarafından verilen eğitimle personelin resmi yazışma becerilerini geliştirmek, yazışmalarda daha etkin bir dil kullanımını teşvik etmek ve çalışanların mesleki gelişimine katkıda bulunulması hedeflendi.

Eğitimde; resmi yazışmada uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik, elektronik belge yönetimi, resmi yazışma ortamları, nüsha sayısı, boyut ve yazı tipi, başlık ve logo, sayı, tarih, konu, muhatap, imza ve türleri, yetki ve imza devri gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde daha yüksek bir standart yakalanması amacıyla bu tür eğitimlerin devam edeceği bildirildi.