Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde mezarlık ziyareti yapan vatandaşları gül suyuyla karşıladı.MANİSA (İGFA) - Vatandaşların bayramını kutlayan ve mezarlara ekmek için çiçek takdim eden ekipler, kabir ziyaretlerinin sorunsuz bir şekilde yapılması için büyük gayret sarf etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının Karaoğlanlı Mahallesi’nde bulunan serasında yetiştirilen 40 bin adet çiçek, 17 ilçe mezarlığında vatandaşlara takdim edildi.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeleri için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda da tüm ekipleriyle seferber oldu. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde kabir ziyareti yapan vatandaşlara gül suyu ikram etti. Ayrıca kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşlara mezarlıklara ekmek için Manisa Büyükşehir Belediyesinin serasında yetiştirilen çiçeklerden armağan edildi. Oldukça temiz bir ortamda kabir ziyaretini gerçekleştirdiklerini ifade eden vatandaşlar, yapılan çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR SERASINDAN 40 BİN ÇİÇEK

Vatandaşların kabir ziyareti yaparken herhangi bir sorun yaşamamaları için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, “Bayram öncesinde ilimiz genelindeki tüm mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerini yapmıştık. Kurban Bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlarımızı Belediyemizin sıcak yüzüyle karşılıyoruz. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. İlimiz genelinde vatandaşlarımızı gül suyuyla karşıladık ve mezarlıklara ekmek üzere çiçek hediye ettik. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımızın Karaoğlanlı Mahallesi’nde bulunan serasında yetiştirilen çiçekleri hemşehrilerimize takdim ettik. 17 ilçe mezarlıklarımızda toplam 40 bin adet çiçeği vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, ebediyete göç eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz” diye konuştu.