Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesine bağlı Namık Kemal, Alanyolu, Borlu ve Tokmaklı mahallelerini ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, mahalle muhtarları ziyaretlerine Köprübaşı ilçesiyle devam etti.

İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Pabuçcuoğlu, Şube Müdürü Enver Çetin ile bir araya geldi.

Daha sonra Köprübaşı Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Seyfettin Kabadayı, Alanyolu Mahallesi Muhtarı Nuri Ataş, Borlu Mahallesi Muhtarı Yunus Gökdemir, Tokmaklı Mahallesi Muhtarı Muhammed Arslan ziyaret edildi. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Daire Başkanı Pabuçcuoğlu, çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.