Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yuva bulunması hedefiyle “Yeter ki Sahiplen!” kampanyasını başlatıyor. Kampanya kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nden hayvan sahiplenen vatandaşlara önemli destekler sağlanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve sahipsiz kalan dostlarımızın yuva bulmalarını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı.

'Yeter ki Sahiplen!' adıyla başlatılan projeyle bakımevinden sahiplenilecek dostlarımız için çeşitli desteklerle sokak hayvanı popülasyonunun azaltılması ve sahiplenme oranlarının artırılması hedefleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan destek paketi kapsamında, bakımevinden sahiplenecek her bir evcil dost için şu imkanlar sağlanacak: 6 ay boyunca her ay 5 kilo mama desteği, ilk 1 yıl iç-dış parazit ve kuduz aşıları, evcil hayvan eğitim kursları imkânı, yeni sahiplenen vatandaşlar için destek hattı, tasma, mama-su kabı ve yatak hediyesi.

KISIRLAŞTIRMA ÇALIŞMALARIYLA POPÜLASYON KONTROLÜ SAĞLANACAK

Hayvanların sağlığı ve çevre güvenliği açısından popülasyonun kontrol altına alınması büyük önem taşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği üzere, popülasyon kontrolünde kısırlaştırma faaliyetlerini ana çözüm olarak belirledi.

Büyükşehir Belediyesinin hedefi, sokak hayvanlarının yüzde 70’ini kısırlaştırarak hem yeni nesillerin kontrol altına alınmasını hem de mevcut hayvanların sahiplendirilme oranını artırmak olarak belirlendi.