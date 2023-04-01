Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli'ye 380 milyon 766 bin liralık yatırım kazandırdıklarını söyledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediyesi'nin SANKO Holding işbirliğiyle ilçeye kazandırdığı Kurtuluş Çarşısı ve Pazaryeri projesi ile Salihli Belediyesinin tamamladığı hizmetlerin açılış törenine katıldı. Geride kalan sürede Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Salihli’ye çok sayıda yatırım ve hizmeti kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ yatırımlarımızla birlikte bu güzel ilçemize toplamda 380 milyon 766 bin lira gibi büyük bir yatırım kazandırdık” dedi.

Salihli Belediyesinin SANKO Holding işbirliğiyle ilçeye kazandırdığı Kurtuluş Çarşısı ve Pazaryeri projesi ile Salihli Belediyesi'nin tamamladığı hizmetlerin açılış töreni, Kurtuluş Mahallesi’nde yapımı tamamlanan pazaryerinde gerçekleştirildi. Törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, MHP TBMM Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak, Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir ve MASKİ Daire Başkanları, Turgutlu eski Belediye Başkanı Turgay Şirin, Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Ülkü Ocakları Salihli İlçe Başkanı Musa Şentürk, milletvekili aday adayları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçeye yapılan çalışmaları anlattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Salihli’ye önemli hizmetler kazandırdıklarını belirten Başkan Kayda, Başkan Ergün’e destekleri nedeniyle teşekkür etti. Başkan Kayda ayrıca Cumhur İttifakı Manisa Milletvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerini sundu. Kayda’nın ardından Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım da bir konuşma gerçekleştirerek, yapılan çalışmaları anlattı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri rahmetle yad eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Türkiye’de bir ilk olacak, 17 ilçemizdeki 600 bin bağımsız birimden oluşan yapının depreme dayanıklılık testlerini yapma noktasında Celal Bayar Üniversitemiz ile protokol imzaladığımızı belirtmek istiyorum. Karot uygulaması olarak değil, vatandaşlarımıza bilgi olarak sunacağımız bu hizmette herhangi bir ücret de talep edilmeyecek. Bunu da ifade edeyim” dedi.

Açılışı yapılacak hizmetlere emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Ergün, “Güzel Salihli’mizde jeotermal enerji santrali yatırımıyla üretim ve istihdama önemli katkı sağlayan SANKO Holding’in Salihli Belediyemiz işbirliğiyle ilçemize kazandırdığı pazaryeri ve semt çarşısı, bir Manisalı olarak beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, bu güzel ve örnek işbirliklerinin artarak devam etmesini diliyorum. Bunların yanında Gümüşçayı Pazaryeri, Gümüşçayı 1 ve 2 Köprüleri ile Halk Ekmek Fabrikası’nı ilçemize kazandıran Zeki Başkanımı ve değerli ekibini de yürekten kutluyorum. Yapılan bu güzel yatırım ve hizmetlerin güzel Salihli’mize ve burada yaşayan kıymetli hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Kendilerine emanet edilen makamları en güzel şekilde temsil etmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ergün, “Üretken belediyecilik anlayışımızla 30 büyükşehir arasında bütçe performansında lider bir belediye oluşturarak, sizlerin emaneti olan bu makamları en güzel şekilde temsil ediyoruz. Geride bıraktığımız sürede 6 milyar liranın üzerinde yatırım yaptığımız Manisa’mızda, aslan payını alan ilçelerimiz arasında Salihli’miz daima ön planda oldu. Dur-geç dediğimiz Alaşehir ve Gediz Köprüleriyle yaktığımız hizmet meşalesi, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı, Beton Bordür ve Büz Fabrikası, Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Yer altı Otoparkı Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı, Prestij Caddeler, Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Koordinasyon merkezi ve MABEM Binası gibi kısaca özetleyebileceğim sayısız çalışmayı hayata geçirdik. Günü kurtarmayı düşünmedik. Hemşerilerimizin gerçekten ihtiyacı olan proje ve yatırımları yapalım dedik ve çalışmalarımızı buna göre yönlendirdik” diye konuştu.

Yılmaz ve Poyrazdamları mahallelerine inşa edilen köprüler hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Zeki Başkanımızla imzaladığımız protokol kapsamında yüzde 50 Büyükşehir Belediyemiz, yüzde 50 Salihli Belediyemiz finansmanıyla Yılmaz ve Poyrazdamları Mahallelerimizde köprü projelerimizin çalışmaları hızla devam ediyor. Yılmaz Mahallesi’nde 4 ayak üzerine inşa edilecek köprünün her bir ayağına 8 adet olmak üzere toplam 32 fore kazık temeli atıldı. Köprümüz, 80 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde, gidiş-geliş şekilde yapılıyor. Aynı şekilde Poyrazdamları Mahallemize de 11 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde güzel bir köprü kazandıracağız. Toplam maliyeti 12 milyon 880 bin TL olan bu çalışmalarımız, sözlerimin başında da belirttiğim gibi Salihli Belediyemizle ortak şekilde karşılanıyor. Her iki mahallemizdeki mevcut köprüler artık kullanım ömrünü tamamlamıştı. Zeki başkanımız konuyu bize getirdiğinde hemen çalışmanın başlaması noktasında mutabakata vardık. Hedefimiz mayıs ayına kadar çalışmalarımızı tamamlayarak, köprülerimizi hizmete açmaktır” diye konuştu.

Kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalara da önem verdiklerini belirten Başkan Ergün, “Alın terinin altından daha değerli olduğu anlayışıyla tarıma önem verdik ve hizmetlerimizde çiftçilerimizi de unutmadık. Geçtiğimiz yıl 70 milyon lira bütçe ile 100 bin üzüm sepeti, 72 bin zeytin kasası, 500 bin fidan, gübre, damızlık koç, yem bitkisi tohumu dağıtımı ile bunların yanında birçok kırsal kalkınma projesini hayata geçirdik. Bu hizmetlerimizden Salihlili üreticilerimizin de faydalanmasını sağladık. Bu yıl da 122 milyon TL gibi büyük bir bütçe ayırdığımız kırsal kalkınma projelerimizde Manisalı üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Salihli’de Beton, Parke, Bordür ve Büz Fabrikası’nı hayata geçirdiklerini belirten ve fabrikanın çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ergün, “Protokol doğrultusunda 10 milyon 385 bin 280 liraya tekabül eden yaklaşık 115 bin 400 metrekare kilit parke taş sevkiyatı gerçekleştirdik. Bu fabrikayı kurmamış olsaydık, Salihli Belediyemizin kasasından yaklaşık 10 milyon 400 bin TL yalnızca kilit parke taş için çıkmış olacaktı” dedi.

Salihli ilçesine Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 220 milyon 766 bin liralık yatırım yapmış olmanın mutluluğu ve gururuyla Salihli’de bulunduklarını belirten Başkan Ergün, “Başlıoğlu, Çaypınar, Gökköy, Yeşilova, Karayahşi, Köseali, Kemerdamları ve Gökçeköy mahallelerimizin alt ve üst yapısını yeniledik. Emirhacılı, Karaağaç, Yağmurlar ve Çelikli’de alt ve üstyapı yatırımlarını hayata geçireceğiz” dedi.

Tamamı 160 milyon TL olan MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki bu yatırımların, çalışmaların sadece özeti niteliğinde olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: “Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ yatırımlarımızla birlikte bu güzel ilçemize toplamda 380 milyon 766 bin lira gibi büyük bir yatırım kazandırdık” dedi.