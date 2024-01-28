Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, 2017 yılında şehit olan Hamza Dede’nin Saruhanlı’da ikamet eden ailesine ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ile birlikte, Sivas’ta göreve giderken 26 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Hamza Dede’nin Saruhanlı Şehitliğindeki kabrine ve baba evine ziyaret gerçekleştirdi.

Şehidimizi kabri başında dualarla anan Büyükşehir heyeti, şehidimizin ailesi ile yakından ilgilenerek, aileye rengini şehitlerimizin kanından alan Al Yıldızlı Bayrağımızı armağan etti.

Aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, tüm şehitlerimizi saygıyla andı.