Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bünyesindeki 18 farklı branşta 2 bin 264 sporcuya kucak açarak hem spora hem de sporculara yatırım yapmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sporun ve sporcunun yanında olmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, “Sporun gelişimi için spor tesislerini şehrimize kazandırmak, milli sporcular yetiştirmek ve tüm hemşerilerimizi sporla buluşturmak için çalışıyoruz. Sadece Büyükşehir Belediyespor olarak değil, başarı hedefleyen tüm sporcularımızın, onların değerli hocalarının ve kulüp yöneticilerinin yanındayız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sporun her alanında aktif olarak hizmet veriyor. Akıl ve zeka oyunları, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, dağcılık, e-spor, güreş, hentbol, izcilik, judo, karate, okçuluk, satranç, tenis, voleybol ve yüzme gibi branşlarda binlerce sporcu yetiştiriliyor. Kulüp bünyesinde 713 lisanslı, 387 lisanssız, 36 milli sporcu ve kış spor okullarına kayıtlı bin 128 sporcu olmak üzere toplamda 2 bin 264 sporcu yer alıyor.

MİLLİ SPORCULAR YETİŞİYOR

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, milli sporcu yetiştirme misyonunu da başarıyla sürdürüyor. Aerobik cimnastikte, dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı gibi isimler bu kulüpten yetişirken cimnastik, badminton, güreş ve karatede toplamda 36 milli sporcu, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.