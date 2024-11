Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. Aile ve Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla, bireylerin ruh sağlığına ve aile içi iletişimine yönelik destek veriliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri sürdürüyor. Ücretsiz psikoterapi ve danışmanlık hizmeti veren Aile ve Kadın Danışma Merkezi ile vatandaşlara destek sağlıyor. Merkez, bireylerin ruh sağlığına ve aile içi iletişimine yönelik sunduğu hizmetler ile topluma önemli katkı sunuyor.

Yetişkin bireysel terapi, çift terapisi, cinsel terapi, çocuk ve ergen terapisi ile ebeveyn danışmanlığı gibi hizmetler veren merkeze 0 236 237 41 08 numaralı telefondan yada Nişancı Paşa Mahallesi 1200 sokak No.2 Bahri Sarı Tepe Gençlik Merkezi adresinde bulunan Merkeze başvuru ile randevu alınabiliyor. Randevu sistemiyle düzenlenen terapiler yüz yüze veya online olarak veriliyor.

Merkezin ücretsiz ve sosyal belediyecilik anlayışla hizmet verdiğini söyleyen Psikolog Merve Ateş, “Kadın, aile, bireysel terapi, cinsel terapi gibi birçok alanda 45-50 dakika süren düzenli seanslarla destek veriyoruz. Pandemi döneminde hizmetlerimizi online olarak verdik. Çalıştığım süre boyunca, maalesef ki her seansım şiddet vakalarıyla geçiyor. Şiddetin olmadığı bir alanda çalışma fırsatım hiç olmadı. Yetişkinlerle çalışıyorum ve başlangıçta daha çok kadınlar başvuruda bulunuyordu. Ancak son dönemde erkekler de başvurmaya başladı. Her seansta şiddetin bir şekilde gündeme gelmesi beni derinden üzüyor. Bu şiddet, insanlara yönelik her türden şiddeti kapsıyor” diye konuştu.

Çocuk ve ergen alanında, 3-17 yaş arasındaki çocuklar ile ilgilendiğinin bilgisini veren Psikolog Duygu Ekici, oyun terapisi, bilişsel davranış terapi, masal terapi gibi farklı alanlarda hizmet verdiğini söyledi. Aynı zamanda ebeveyn danışmanlığı da yaptığını söyleyen Ekici, hem ailelere hem de çocuklara dokunabilmek benim için tarif edilmez bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.