Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Temiz için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Temiz, Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi’nde defnedildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Güney Temiz, akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Temiz için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları, personeller, Güney Temiz’in ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üzüntü içinde olduğunu söyledi. Başkan Zeyrek, “Dün akşam (27 Mart Perşembe) Turgutlu’da bir programda birlikteydik. ‘Abi ben çok yoruldum, gideyim biraz dinleneyim’ dedi. Aslında veda etmiş. Sonrasında gece saatlerinde acı haberini aldım. Ben bir arkadaşımı kaybettim. Ne söylenir bilemiyorum, sözün bittiği yerdeyiz. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kendisi benim arkadaşımdı, belediyemizin gülen yüzüydü. Belediyemiz gülen yüzünü kaybetti. Ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

Düzenlenen tören ve yapılan konuşma sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı merhum Güney Temiz, Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi’nde kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.