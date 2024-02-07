Tahmini Okuma Süresi: dakika

Asrın Felaketinin Birinci Yıldönümünde Manisa'da lokma hayrı gerçekleşti. Yüzyılın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde Manisa Çukurovalılar Derneği Manisa'da lokma hayrı gerçekleştirdi. Depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Çukurovalılar Derneğinin düzenlediği lokma etkinliğine siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, sendika temsilcileri ve Manisa'da yaşayan depremzedeler katıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen felakette yaşanan acıları ve kayıpları unutmamak ve unutturmamak adına Manisa merkezde lokma hayrı gerçekleştirdikleri söyleyen Manisa Çukurovalılar Dernek Başkanı İrfan Doruk "Deprem olduğu günden bugüne Manisalılar bizlere destek Tüm Manisalılara teşekkür ederim" dedi. Başkan İrfan Doruk "6 şubat asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Manisa Çukurovalılar Derneği olarak lokma hayrı düzenledik. Ülkemiz ve milletimiz çok ciddi bir sınavdan geçti. Depremde yıkılan evlerimiz oldu. Yaralılarımız oldu. vefat eden vatandaşlarımız oldu. Yüz bin' in üstünde bina yıkıldı. 11 ilimizde 13 milyon vatandaşımız bu depremden etkilendi. Bizde Manisa Çukurovalılar Derneği olarak 6 şubatı unutmama ve unutturmama adına lokma hayrı gerçekleştirdik. Hayrımıza Manisalılar yoğun ilgi gösterdi. Bizim ikramımızı kabul ettiler, vefat edenlere dualar ettiler ve yaralılara şifa dilediler. Bir yıl önce saat 4:17 de deprem olduğu andan itibaren Manisa halkı bizim yanımızda durdu. Bizler dernek olarak Manisa halkına ne kadar teşekkür etsek yetersizdir. Bugün Manisa ile deprem bölgemizi buluşturmak istedik. Güzel bir etkinlik oldu. Etkinlikte emeği geçen yönetim kuruluma ve etkinliğimize katılan tüm davetlilere teşekkür ederim" dedi.