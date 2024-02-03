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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 4 Şubat Pazar günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleşecek olan ‘Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin’ açık hava toplantısına ev sahipliği yapacak olan Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden hazırlıkları inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Cumhuriyet Meydanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, 4 Şubat Pazar günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleşecek olan ‘Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin’ açık hava toplantısına ev sahipliği yapacak olan Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden hazırlıkları inceledi. Başkan Ergün’e MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Metin Memiş, Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları ile partililer eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı’ndaki hazırlıklar hakkında bilgi alan Başkan Ergün, 4 Şubat Pazar günü, saat 14.00’te gerçekleşecek olan açık hava toplantısına tüm Manisalıları davet etti.