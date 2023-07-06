MASKİ Genel Müdürlüğü, 30 milyon TL yatırım bedeliyle Demirci ilçesine kazandıracağı ve yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapılacak olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin inşaatında betonarme imalatları tamamlama noktasına geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci’ye de atıksu arıtma tesisi kazandırıyor.

Bu kapsamda, 30 milyon TL yatırım bedeliyle Demirci ilçesinde hayatına geçirilecek olan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatlarında sona yaklaşıldı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı yürütülen Demirci ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapılarak doğaya sağlıklı bir şekilde salınacak. Yatırım ve İnşaat Dairesi Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek, kontrol mühendisleri, yüklenici firma yetkilileri ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, il genelinde birçok çevreci yatırımlara imza atan Büyükşehir'in Demirci ilçesine önemli bir tesisi kazandıracaklarını belirterek, "30 milyon TL yatırım bedeliyle Demirci ilçemizde hayata geçirecek olduğumuz ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atıksu arıtımı yapacağız. 28 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek olan tesisimizde yapım çalışmaları herhangi bir aksama olmaksızın sürüyor. Yaptığımız yatırımlar sadece Manisa’mızı değil, Ege Bölgesi’ni de koruyacak nitelikte” diye konuştu.