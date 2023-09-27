MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Demirci Kaymakamı Adem Kaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Demirci’ye yapılan 665 Milyon TL’lik tarihi yatırımla ilgili detaylar görüşülerek sahada incelemelerde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Demirci Şube Müdürü Gökhan Demir, mühendisler ve yüklenici firma yetkilileri, Demirci Kaymakamı Adem Kaya’yı ziyaret etti.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün startını verdiği 665 Milyon TL’lik tarihi yatırımın detayları görüşüldü.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçemize yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Ne zaman bir talebimiz olsa MASKİ tarafından hızlı dönüş sağlanıyor. Tabi ki ortak amacımız Demirci’mizin kazanması. Demircili hemşehrilerimizin refahı için yapılan, devam eden ve planlanan çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir ve MASKİ heyetimize teşekkür ederiz” dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde tüm ilçelerimize eşit hizmet anlayışıyla yatırım yapmaya devam ediyoruz. Demirci ilçemizde de birçok projeyi hayata geçirdik. İlçe merkezinde 85 kilometre içme suyu, 80 kilometre de kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız yarıya geldi. Ayrıca 665 Milyon TL’lik yatırım programımız kapsamında atıksu arıtma tesisinde yürütülen çalışmalarımızda da sona yaklaştık. Çalışmalar tamamlandığında yıllık 1 Milyon 730 bin metreküp atık suyun arıtımı yapılacak. Yine aynı yatırım programı kapsamında ilçemize 4 adet içme suyu deposu inşa edilecek. Mahallelerimizde bulunan içme suyu depolarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. İl genelinde olduğu gibi Demirci ilçemizde de dere temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Ziyaretimizde Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan ve yapılması planlanan tüm bu projeler üzerine bir görüşme gerçekleştirdik. Misafirperverliğinden dolayı Sayın Kaymakamımız Adem Kaya Beyefendi’ye teşekkür ederiz ” diye konuştu.