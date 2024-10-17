MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezi Hamam Sokak’ta 290 metrelik kutu menfez hattı döşeme çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yıllarda sel ve su baskını yaşanan mahallenin yağmur suyu sorunu 8 milyon 400 bin TL’lik çalışmayla son bulacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda yağışlı havalarda sel ve taşkınların yaşandığı mahallelerde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Demirci ilçe merkezi Hamam Sokak’ta yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlandı. 290 metrelik kutu menfez imalatı ile geçtiğimiz yıllarda mahallede yaşanan su taşkınları ortadan kaldırılacak.

“MAHALLEMİZE ÇOK BÜYÜK YATIRIM YAPILIYOR”

Hacıbaba Mahalle Muhtarı Muhammer Çomak, “Yıllardır yaşadığımız altyapı sıkıntılarımız yürütülen çalışmalarla son bulacak. Şu an halihazırda çalışmalar devam ediyor. Mahallemizin altyapısı çok yıpranmıştı. Çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Mahallemizde yapımı devam eden altyapı çalışmaları bizim için çok büyük bir yatırım. Burası Osmanlı zamanından kalma tarihi bir yer. Zamanla meydana gelen çökmeler gelerek bir takım sıkıntıları beraberinde getirdi. Ferdi Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sıkıntılarımızı gidermeye çalışıyorlar” dedi.

“MAHALLEMİZİN SORUNU İYİLEŞMEYEN BİR YARA GİBİYDİ”

Mahalle esnaflarından Mazhar Baldan, “Mahallemizin altyapı problemi çok büyük, iyileşmeyen bir yara gibiydi. Ferdi Başkanımızdan Allah razı olsun. Ciddi bir sorunumuzu gidermeye çalışıyor. Yağmur yağdığı zaman burası sel olup meydanı dolduruyordu. Çalışmalardan sonra artık böyle bir sıkıtımız kalmayacak. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

“EKİPLER HIZLI VE GÜZEL ÇALIŞIYOR”

Mahalle Sakinlerinden Şerif Kocaaslan ise, “Mahallemizin içinden geçen yağmur suyu hattının bazı yerlerinde göçmeler meydana geldi. Ciddi anlamda sıkıntı doğuran hattın yenilenme çalışmaları başladı. Ekipler çok güzel, hızlı çalışıyor. Çalışmalardan çok memnunuz” dedi.