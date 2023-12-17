Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Büyükşehir Belediyespor , Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Liginin 13.hafta maçında Akhisar Belediyespor’a konuk oldu. Baştan sona çekişmeli geçen maçı 22-25, 22-25, 25-23, 25-17 ve 13-15’lik setler ile 3-2 kazanan Büyükşehir’in Sultanları önemli bir galibiyete imza attı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 13.hafta maçında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaştı.

Akhisar Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Orhan Haşim Elmalı, Özcan Nalbantlar, Mustafa Yücel, Mustafa Pekçetin, Şehzadeler MHP İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek ve voleybol severler takip etti. Büyükşehir’in Sultanları maça, Sude Gönültaş, Göksu Göçmen, Simay Orgun, Selinay Akçin, Asya Köse, Sevinç Özgüler ve Döndü Ulusoy ile başladı.

Maçın ilk setini 25-22 alan yeşil beyazlılar ikinci sette hücum hattını iyi kullandı ve bu seti de 25-22 aldı. Üçüncü sete iyi başlayan Sultanlarımız basit hatalar ile rakibine sayı verdi ve bu seti Akhisar Belediyespor, 25-23 aldı. Dördüncü sette savunmada top kaybeden Büyükşehir Belediyespor, bu seti de 25-17 kaybetti. İki takımın mücadelesi baştan sona nefes kesti. Rakibinin sonlara doğru gardını kırmayı başaran Sultanlarımız bu seti 15-13 kazanarak maçtan galip ayrıldı. Sude, 16 Göksu 14, Sevinç 12 sayı üretti. Maç sonunda BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.

