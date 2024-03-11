Manisa Dostlar Meclisi Manisa'da önemli konuları konuşmaya ve Manisa için önerilerde bulunmaya devam ediyor. Manisa Dostlar Meclisi sözcüsü Cihan Canuyar yaptığı açıklamada Ali Rıza Çevik okulunun isminin yeni inşasında katkıda bulunan bir hayırseverin ismini verileceği bilgisi bizlere ulaştı. Ali Rıza Çevik okulunun ismi ilelebet yaşamalıdır" denildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi sözcüsü Cihan Canuyar açıklamanın devamında " Manisa Dostlar Meclisi olarak yıkılıp tekrar inşa edilen Ali Rıza Çevik okulunun isminin değiştirileceği ve okula yeniden inşasında katkıda bulunan bir hayırseverin ismini verileceği bilgisine ulaştık.

Ali Rıza Çevik ismi binlerce Manisalı için önemli bir manevi değerdir. Ali Rıza Çevik ilköğretim okulundan mezun binlerce Manisalı hemşehrimiz vardır. Şu an kariyer yapmış; ticaret hayatında, sosyal hayatta, siyasi hayatta, bürokraside önemli mertebelere gelmiş bir çok Manisalı bu köklü okulun mezunudur. Bizler Manisa Dostlar Meclisi olarak bu isim değişikliğine kesinlikle karşıyız ve bunun olmaması için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu memlekete tek bir çivi çakan hayırseverlerimiz de başımızın tacıdır, isimleri ilelebet te yaşamalıdır, okul inşasına katkıda bulunan kıymetli hayırseverimizin ismi de mutlaka okula verilmeli, fakat Ali Rıza Çevik ismi asla silinmemelidir. İki isim de yeni inşa edilen okul için kullanılmalıdır. Mazimize sahip çıkmak Manisa Dostlar Meclisimizin ana şiarıdır" denildi.