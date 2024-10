Manisa Dostlar Meclisi yoğun bir katılım ile sezonun ilk toplantısını gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA)- Çok sayıda yeni katılımın olduğu ilk toplantıda genel değerlendirmelerde bulunuldu, yeni sezonda yapılacak olan etkinlikler konusunda istişareler yapıldı. Manisa Dostlar Meclisi ilk mesajını Son günlerde Manisa ve ülke gündemini meşgul eden CHP genel başkanı Özgür Özel ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkındaki iddiaları ve belden aşağıya siyaset anlayışını en sert şekilde kınayarak verdi. Manisa Dostlar Meclisinin bu konuda yaptığı açıklamada “kadınlarımız başımızın tacıdır, hiç bir kadının böyle ucuz siyasete alet edilmesini ve halkımızın hür iradesiyle seçtiği belediye başkanımızın itibar tecavüzü ile karşı karşıya kalmasını kınıyor, ülkemizdeki siyaset anlayışının bir an evvel üslup olarak daha kaliteli hale gelmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuşuldu.

İlerleyen süreçte belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, oda başkanları, STK’lar ile toplantılar yapmayı planladıklarını ifade eden Manisa Dostlar meclisi dönem sözcüsü Cihan Canuyar “iktidar ya da muhalefet ayrımı yapmaksızın her türlü fikre saygı gösterip ortak paydamız Manisa için her siyasi partiye eşit mesafede olmaya devam edeceğiz. Manisa Dostlar Meclisi asla siyasete bulaşmayacak ve Manisa’nın menfaatine olan her türlü girişimi ve faaliyeti yapacağız” dedi.

