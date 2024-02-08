Konya Okulu’nda Gazze konuşuldu Konya Okulu’nda Gazze konuşuldu

Demokrat Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Murat Yörük ve Demokrat Parti  Yunusemre Belediye Başkan adayı Musa Çetinkaya Manisa Dostlar Meclisi'nin konuğu  oldu. Adaylar projelerini Manisa Dostlar Meclisi üyelerine aktardılar.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi  sözcüsü Cihan Canuyar Manisa'nın sorunlarını her platformda   dile getirdiklerini söyledi. Cihan Canuyar" Manisa Dostlar Meclisi olarak Demokrat Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Murat Yörük ve Demokrat Parti  Yunusemre Belediye Başkan adayı Musa Çetinkaya ile ilçelerimize yapacakları projeleri konuştuk.  Manisa’nın marka şehir olması ve Manisa’nın daha ileriye gitmesi için talep ve önerilerimizi Demokrat Parti  Belediye Başkan adaylarımıza ilettik. Manisa'yı marka şehir yapmak için Manisa Dostlar Meclisi çalışmaya devam edecektir" dedi.

Demokrat Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Murat Yörük ise Şehzadeler için ekibi ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi projelerin tamamını önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açıklayacakları söyledi.

Demokrat Parti  Yunusemre Belediye Başkan adayı Musa Çetinkaya ise " Ben Yunusemre'nin evladıyım. Yunusemre'nin sorunlarını biliyorum. Ben sokakların ve caddelerin belediye başkanı olacağım. Vatandaş beni belediyede değil sokakta ve caddede halkın içinde görecek. Yunusemre'yi Yunusemreliler ile beraber yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.