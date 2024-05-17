Manisa Dostlar Meclisi her hafta farklı konu ve konuklar ile toplantısını gerçekleştiriyor. Manisa Dostlar Meclisinin bu hafta konuğu Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve yönetimi oldu. MANİSA (İGFA)- Manisa Dostlar Meclisi’nin sözcüsü Cihan Canuyar yaptığı açıklamada "Manisa Dostlar Meclisi olarak bu haftaki toplantımızda Yunus Emre Muhtarlar Derneği başkanı sayın Bedriye Pehlivan hanımefendiyi ve dernek yöneticisi olan muhtarlarımızı konuk ettik. Muhtarlarımız demokrasimizin en önemli halkası ve seçilmişler arasında halkla her daim iç içe olan temsilcilerdir, bu noktada herkesin onları önemsemesi gerekir. Konuştuğumuz bir çok konu ve sorun oldu, ancak en önemli ikisi; Seçim sandıklarında Muhtarlarımızın oy pusulasının çok önemsiz görülmesi ve büyükşehir projesi ile köylerimizin mallarının belediyelere devri neticesinde bu malların yıllardır hoyratça satılması oldu. Bu vesile ile seçim sandıklarında muhtarlarımız için birleşik oy pusulası basılması ve köylerimizin eski statülerine dönmeleri noktalarında fikir birliği yaptık. Sayın başkan Bedriye Pehlivan hanımefendiye ve birbirinden değerli dernek yöneticisi muhtarlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ise "Manisa Dostlar Meclisi ile muhtarlığı konuştuk. Muhtarlarımızın kurumlar ile nasıl çalıştığını konuştuk. Yunusemre Muhtarlar Derneğimizin yaptığı projeleri anlattık. Önümüzdeki günlerde Manisa Dostlar Meclisi ile ortak etkinlik yapacağız. Manisa Dostlar Meclisine muhtarlık seçim sürecinde yaşadığımız sıkıntıları anlattık. Manisa Dostlar Meclisinin çok sayıda üyesi ver. Her üyenin de kendi arasında uzman olduğu konular var. Bizlerde Muhtarlığı burada konuştuk" dedi.