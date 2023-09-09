Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe’nin Düğerek Mahallesinde 25 Milyon TL yatırım ile başlatılan 8 bin 540 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı tamamlandı. Hatların tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başlandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde altyapıyı güçlendirmek ve altyapı hizmetlerinden yararlanma oranını arttırmak için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak atık su sorunun ortadan kaldırmak ve atık suyun dönüşümünü sağlamak amacıyla Menteşe Düğerek Mahallesi’nde kanalizasyon çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir belediyesi ekipleri Menteşe’nin Düğerek Mahallesinde geçtiğimiz aylarda başlatılan 8 bin 540 metre uzunluğundaki kanalizasyon hat çalışması tamamlandı. Bunun yanı sıra çalışmalar kapsamında 403 adet evsel parsel baca imalatları da yapıldı. 13 bin kişiye hizmet verecek olan 25 Milyon TL’lik Düğerek Kanalizasyon hattının yapımının ardından bölgede ortaya çıkan atık su Muğla Atık Su Arıtma Tesisine iletilerek arıtılacak. İleri biyolojik arıtma sistemi sayesinde burada arıtılan su ise yeşil alan sulamasında kullanılarak hem mahallenin önemli bir eksiği ortadan kalkacak hem de suyun geri dönüşümü sağlanarak tasarruf edilecek.

Düğerek Mahallesinde başlatılan kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmaları da başladı. Düğerek Halide Edip Adıvar Caddesi ve Halide Edip Adıvar caddesinde sıcak asfalt çalışması yapılırken, ekipler önümüzdeki günlerde 1200 metre uzunluğundaki çevre yolunda sıcak asfalt çalışmalarına devam edecek. Asfalt projesinin ardından bölgede yol çizgi ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacak.