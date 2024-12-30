Manisa Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufuna yönelik uygulamalarını her alanda kararlılıkla sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Kurakçıl peyzaj tasarımlarına yönelen Büyükşehir, 50 bin metrekarelik Süs Bitkileri Üretim Tesisinde ürettiği bitkileri 17 ilçeye dağıtarak, şehrin tamamında kullanılmasını sağlıyor.

Konuyla ilgi açıklama yapan Kent Estetiği Daire Başkanı Emine Müge Kuğu, “Başkanımız Ferdi Zeyrek, suyun ekonomik olarak kullanılmasını önemsiyor, gereksiz yere tüketilmesine karşı. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan kenti güzelleştirirken bir yandan da hayati öneme sahip su kaynaklarını koruyacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Su kaybına neden olacak her türlü uygulamadan uzaklaşan Büyükşehir, tasarruf sağlayacak yöntemleri de hayata geçiriyor. Manisa’nın tamamında kurakçıl peyzaj tasarımları tercih edilirken, ihtiyaç duyulan üretim de Şehzadeler’de bulunan Süs Bitkileri Üretim Tesisi’nde gerçekleştiriliyor. 50 metrekare alana sahip, yıllık 1 milyonu aşan kapasitesi bulunan serada üretilen bitkiler 17 ilçenin tamamında kullanılıyor.

Serada Üretilen Bitkiler İl Genelinde Kullanılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, uzun zamandır kendi ürettiği bitkileri kullandığını söyleyen Kent Estetiği Daire Başkanı Emine Müge Kuğu, tasarım ve saha uygulamalarında 4 peyzaj mimarı, 300 saha çalışanından oluşan ekip ile çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Başkan Kuğu, “50 bin metrekarelik bir alana sahip seramızda son 6 ayda 370 bin adet mevsimlik çiçek ürettik. Bu çiçeklerin yüzde 50’sini kendi tohumlarımızdan, kalan yüzde 50’sini ise satın alma yöntemiyle temin ettik. Ürettiğimiz çiçekleri merkez ve 17 ilçe belediyesine dağıtıyoruz. Ayrıca bu bitkileri okullar, şehitlikler ve kamunun peyzaj talepleri doğrultusunda da kullanıyoruz. Manisa’da bulunan 270 şehit mezarı için özel çalışmalar yaparak 270 adet gül ve 5 bin 500 adet gazanya dikimi gerçekleştirdik. Bu alanların bakımını da düzenli olarak sürdüreceğiz” dedi.

Su Tasarrufuna Yönelik Kurakçıl Peyzaj Çalışmaları Ön Planda

Kuraklıkla mücadelede ve suyun tasarrufu konusunda suya daha az ihtiyaç duyan bitkilere ağırlık verdikleri söyleyen Başkan Müge Kuğu, “Başkanımız Ferdi Zeyrek, suyun ekonomik olarak kullanılmasını önemsiyor, gereksiz yere tüketilmesine karşı. Biz de çalışmalarımızı bu yönde yaparak suya az ihtiyaç duyan çalı grupları ve kurakçıl peyzaj çalışmaları yapıyoruz. Buna yönelik yeni tasarımlar ile daha sürdürülebilir bir yaklaşımla ilerliyoruz” dedi.

Serada çalı grubuna yönelik yaklaşık 300 bin adet bitki yetiştirdiklerini söyleyen Kuğu, “Bu bitkilerin büyük kısmını kendi üretimimizden sağlıyoruz. Çelik alma yöntemiyle de 300 bin adet daha çalı grubu bitki üretimi gerçekleştirdik” dedi.

Bakım Yapılarak Üretim Kapasitesi Artırıldı

Süt Bitkileri Üretim Tesisi Fidanlık Müdürü Arzu Yetişen, tesisin bakımdan geçtiğini, yapılan iyileştirmeler sayesinde toplamda 600 bin adet mevsimlik çiçek üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Menekşe, Gazanya ve Aslanağzı gibi çiçekler ürettiklerini söyleyen Yetişen, üretimin devam ettiğinin bilgisini verdi.

Ziraat Teknikeri Gökmen Çelik ise yıllık üretim kapasitesinin 1 milyonun üzerine çıktığını belirterek, üretim kapasitelerini arttırarak daha fazla üretim yapmak istediklerini söyledi.