Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneğini ziyaret etti. Ziyarette Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'e Şehit Aileleri ve Gazilere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Ziyarette konuşan Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in kendilerini ziyaret ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Başkan Kaya " Uşak İl Emniyet Müdürlüğünden Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mesut Gezer ayağının tozu ile ilk Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneğini tercih ettiğinden dolayı derneğimizin teşekkür belgesini taktim ettik. Biz Şehit Aileleri ve Gaziler bu ziyaretten çok mutlu olduk. Dernek çalışmalarımız hakkında Manisa İl Emniyet Müdürümüz Mesut Gezer'e bilgiler verdik. Bizlerde en kısa zamanda Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'e iade-i ziyaret gerçekleştireceğiz. Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'e Manisa'mıza hoş geldiniz diyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ise Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneğinde olmaktan memnun olduğunu dile getirdi ve Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.