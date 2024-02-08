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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, FIBA Europe Cup’taki son maçında Casademont Zaragoza’ya 88-71’lik skorla mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup M Grubundaki son maçında Casademont Zaragoza ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi, Kulüp Başkanı Bora Çaylan da takip etti. İlk 3 periyotta topu iyi paylaşan ve hem içeriden hem de dışarıdan yüksek yüzde ile oynayan Potanın Tarzanları, deplasmanda kafa kafaya bir mücadele ortaya koydu. Son periyotta skor bulmakta zorlanan Manisa BBSK, karşılaşmadan 88-71’lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sezon ortaya koyduğu performansla üst sıraları zorlayan Tarzanlar, ilk Avrupa Kupası macerasında önemli işler yaptı. Skor dağılımı Emanuel Terry 12 sayı, James Anderson ve Ayberk Olmaz 10’ar sayı, Pako Cruz 9 sayı, Fatts Russell ve Utku Yücedağ 8’er sayı, John Roberson ve Ryan Luther 6’şar sayı, Barış Çağan Özkan da 2 sayıyla maçı tamamladı.