Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde bu sezon mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, altyapılarında mücadele eden 6 oyuncusunu A takımına dahil etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, yeni sezon öncesinde kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Bölgesel Ligde şampiyon olan takımın teknik heyeti ile devam ederek istikrardan yana tutum sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi 2023-2024 sezonunda altyapılarında mücadele eden oyuncularına da şans verecek.

2007 doğumlu Elif Okumuş, 2007 doğumlu Sude Koç, 2007 doğumlu İrem Tanyeri, 2005 doğumlu Ece Gülbaharlar, 2005 doğumlu Hilal Nur Tohum ve 2004 doğumlu Beril Parsak, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yeni sezon kadrosunda yer alacak.

MÜCADELE EDEN BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ

Yeni sezon kadro planlaması hakkında bilgilendirmede bulunan Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, “Bölgesel Ligde şampiyon olan kadromuzun önemli bir kısmı üst ligde de bizimle olacak. Baş Antrenör olarak Caner Doğançay ve ekibi ile devam kararı aldığımızı daha önce duyurmuştuk. Bu kapsamda altyapımızdan yetişen 6 oyuncumuzun da A takımımızda yer alacağını büyük bir mutlulukla açıklıyoruz. Oyundan kopmadan, her an mücadele eden bir takım oluşturmanın gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.